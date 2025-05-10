НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу, выкрикивали пожелания смерти президенту, метали яйца в автобус с командой после поражения от «Сельты». Полиции пришлось стрелять в воздух

Фанаты «Севильи» штурмовали клубную базу, выкрикивали пожелания смерти президенту, метали яйца в автобус с командой после поражения от «Сельты». Полиции пришлось стрелять в воздух

После выездного поражения от «Сельты» (2:3) в 35-м туре Ла Лиги болельщики «Севильи» встретили команду в аэропорту Сан-Пабло, желая напрямую высказать игрокам и руководству претензии по поводу результатов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх