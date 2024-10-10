SHOT: Пугачева пытается вывезти за границу антиквариат из своего замка в РФ

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва пытается вывезти антиквариат из своего замка за границу. Как сообщает Telegram-канал SHOT, стоимость произведений искусства, а также старинных вещей и книг, антиквары и коллекционеры оценили в $20 млн.
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