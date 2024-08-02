В США прибыл самолет с Гершковичем и Уиланом, их встретил Байден

Президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис встретили освобожденных в рамках обмена с Россией репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича, бывшего американского морпеха Пола Уилана и журналистка «Радио Свобода»* Алсу Курмашеву.
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