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Владимир Путин предложил кандидатуры на места министров силового блока. Кто заменит Шойгу?

Владимир Путин предложил кандидатуры на места министров силового блока. Кто заменит Шойгу?

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