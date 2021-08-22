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Нет смысла поступать/заканчивать учебу — непривитых студентов лишат права на получение диплома

Нет смысла поступать/заканчивать учебу — непривитых студентов лишат права на получение диплома

Нет смысла поступать/заканчивать учебу — непривитых студентов лишат права на получение диплома Александр ЛукьяновКакие только идеи не возникали в головах чиновников и простых граждан, чтобы стимулировать людей на вакцинирование от коронавируса.

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