Глава МИД Люксембурга назвал ошибкой чествование бойца-нациста в парламенте Канады

Произошла ошибка, которую признали сами канадцы, ответил на вопрос о чествовании бывшего эсэсовца Ярослава Гунько в канадском парламенте министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель на пресс-конференции после заседания в Совете Безопасности ООН 23 февраля по украинскому вопросу.