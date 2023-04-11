В Магаданской области в рамках межведомственной акции «Дети России-2023» полицейские рассказали студентам о вреде наркотических средств

В рамках межведомственной акции «Дети России - 2023» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Любовь Сулева встретилась со студентами Северо-Восточного государственного университета.
В рамках межведомственной акции «Дети России - 2023» оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области Любовь Сулева встретилась со студентами Северо-Восточного государственного университета.
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