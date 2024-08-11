Восстановятся ли легкие, если бросить курить? Отвечает нарколог

Мы знаем, что табачный дым оказывает мощное разрушительное воздействие на легкие и дыхательные пути. Но что происходит с этими повреждениями, когда человек полностью отказывается от сигарет? Могут ли легкие бывшего курильщика восстановиться полностью? На эти вопросы отвечает нарколог Василий Шуров.