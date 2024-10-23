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Царьград

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Старый — всё: Зеленский поручил кабмину разработать новый план для Украины

Старый — всё: Зеленский поручил кабмину разработать новый план для Украины

Президент Украины приказал создать ещё один план на случай продолжения конфликтаУкраинская служба "Би-би-си" узнала от своих источников, что администрация Владимира Зеленского стала готовиться к продолжению конфликта.

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