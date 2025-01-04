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Царьград

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Четверо пострадавших в ходе стрельбы на северо-востоке Вашингтона госпитализированы

Четверо пострадавших в ходе стрельбы на северо-востоке Вашингтона госпитализированы

В результате перестрелки на северо-востоке Вашингтона четыре человека были отправлены в больницу. Среди пострадавших – взрослый мужчина и женщина, а также двое мужчин.

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