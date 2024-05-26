В Ташкенте в ожидании визита Путина вывесили приветственные плакаты

В столице Узбекистана Ташкенте готовятся к официальному визиту президента России Владимира Путина. Как передал с места событий 26 мая корреспондент «Известий», на всем пути следования президентского кортежа вдоль дороги размещены плакаты с приветствием к российскому лидеру.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии