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В Ташкенте в ожидании визита Путина вывесили приветственные плакаты

В Ташкенте в ожидании визита Путина вывесили приветственные плакаты

В столице Узбекистана Ташкенте готовятся к официальному визиту президента России Владимира Путина. Как передал с места событий 26 мая корреспондент «Известий», на всем пути следования президентского кортежа вдоль дороги размещены плакаты с приветствием к российскому лидеру.

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