В Ташкенте в ожидании визита Путина вывесили приветственные плакаты

В столице Узбекистана Ташкенте готовятся к официальному визиту президента России Владимира Путина. Как передал с места событий 26 мая корреспондент «Известий», на всем пути следования президентского кортежа вдоль дороги размещены плакаты с приветствием к российскому лидеру.