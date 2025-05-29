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Названы лучшие мониторы для игр на июнь 2025 г.

Названы лучшие мониторы для игр на июнь 2025 г.

Full HD Redmi G24 (2022). Подобные мониторы для китайского рынка не имеют русского языка. Также в комплекте идёт очень простая подставка, нет крепления VESA.

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