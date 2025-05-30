«35 лет в ритме Кубани: „Казачья вольница“ отмечает юбилей на сцене филармонии

31 мая в 17:00 на сцене Краснодарской филармонии состоится особенное событие — юбилейный показ музыкальной постановки «Василий Тёркин», приуроченный к 35-летию Государственного концертного ансамбля танца и песни «Кубанская казачья вольница имени Н.
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