Житель ЯНАО вовлек знакомых в мошенническую пирамиду

Житель Ноябрьска (ЯНАО) решил заработать на инвестициях и перевел сто тысяч рублей лже-брокерам. Желая вернуть средства, он перевел им еще более одного миллиона рублей, полученных от знакомых, сообщает пресс-служба окружной полиции.