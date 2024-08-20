Житель ЯНАО вовлек знакомых в мошенническую пирамиду

Житель Ноябрьска (ЯНАО) решил заработать на инвестициях и перевел сто тысяч рублей лже-брокерам. Желая вернуть средства, он перевел им еще более одного миллиона рублей, полученных от знакомых, сообщает пресс-служба окружной полиции.
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