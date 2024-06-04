Солодов поручил ускорить строительство жилья в Петропавловске-Камчатском

Власти Камчатского края продолжают работу по решению проблемы аварийного жилья в регионе. Глава региона Владимир Солодов проинспектировал ряд аварийных домов в Петропавловске-Камчатском и встретился с жителями, которые обратились к нему со своими проблемами.