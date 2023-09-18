Scania красиво ушла из России: прибыль шведского производителя грузовиков в РФ за 2022 год составила 621 млн долларов, но вывести эти деньги невозможно

Как пишет ресурс Motor со ссылкой на издание Financial Times, Scania стала самой прибыльной компанией из числа тех, что ушли из России: за 2022 год прибыль этого производителя грузовиков от деятельности в России составила 621 миллион долларов.
Как пишет ресурс Motor со ссылкой на издание Financial Times, Scania стала самой прибыльной компанией из числа тех, что ушли из России: за 2022 год прибыль этого производителя грузовиков от деятельности в России составила 621 миллион долларов.
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