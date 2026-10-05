Добрая и волшебная сказка про зверей для малышей: как Теремок собрал всех вместе

В одной удивительной, густой и очень зелёной чаще леса, где деревья были такими высокими, что их верхушки щекотали облака, а ручьи пели серебряные песенки, стоял маленький, но очень уютный домик.
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