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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данни о Дзюбе: «Легенда «Зенита», завершить карьеру там будет красиво. Хорошая идея, он мог бы принести им пользу»

Бывший полузащитник « Зенита » Данни считает, что Артем Дзюба мог бы вернуться в клуб. Нападающий выступал за петербуржцев с 2015 по 2022.

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