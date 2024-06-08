Глава российского офиса ВОЗ Батыр Бердыклычев на площадке ПМЭФ сообщил о том, что Россия находится на шестом месте по уровню заболеваемости корью на 1 млн населения в Европе.
ВОЗ: РФ занимает шестое место по заболеваемости корью в Европе
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АНГЕЛ АНГЕЛ
"Низкий поклон" госпоже или вернее "патриоту" пришлых, Поповой, которая аж от щедрости за счет народных бюджетных средств готова вакцинировать непривитых пришлых. Сразу возникает вопрос, а почему не за свой счет, а за счет народа и в чем ее личная заинтересованность? Почему правоохранительные органы и СК не проверят ее в корыстных целях и личной заинтересованностью отмывания народных бюджетных денег. А также аффилированные с ее семьей фирмы. Ну не поверю, что все это делается из патриотизма и "большой" любви к пришлым....
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