ВОЗ: РФ занимает шестое место по заболеваемости корью в Европе

АНГЕЛ АНГЕЛ

"Низкий поклон" госпоже или вернее "патриоту" пришлых, Поповой, которая аж от щедрости за счет народных бюджетных средств готова вакцинировать непривитых пришлых. Сразу возникает вопрос, а почему не за свой счет, а за счет народа и в чем ее личная заинтересованность? Почему правоохранительные органы и СК не проверят ее в корыстных целях и личной заинтересованностью отмывания народных бюджетных денег. А также аффилированные с ее семьей фирмы. Ну не поверю, что все это делается из патриотизма и "большой" любви к пришлым....