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Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году

Более 70 компаний Подмосковья присоединились к проекту "Производительность труда" в 2026 году

По данным пресс-службы подмосковного Мининвеста, юбилейным участником стало серпуховское предприятие «ВиолетПласт», выпускающее товары для дома из пластика и металла.

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