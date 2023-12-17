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Трамп раскритиковал Байдена, процитировав слова Путина о демократии в США

Трамп раскритиковал Байдена, процитировав слова Путина о демократии в США

Бывший американский президент Дональд Трамп, выступая на митинге в Нью-Гемпшире, раскритиковал действующего хозяина Белого дома Джо Байдена, процитировав слова главы Российской Федерации Владимира Путина о демократии в Соединенных Штатах.

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