Уровень $69 000 по Bitcoin под защитой китов

Аналитики CryptoQuant заметили, что крупные инвесторы, или "киты", открывают большие длинные позиции на уровне 69 000 долларов по Bitcoin Это может говорить о формировании сильной поддержки и возможного завершения фазы нисходящего движения криптовалюты.
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