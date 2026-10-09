Ночью на серовском тракте столкнулись два междугородних автобуса

Два автобуса столкнулись на 275 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Новолялинском районе сегодня в 03:45.
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