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Ночью на серовском тракте столкнулись два междугородних автобуса

Ночью на серовском тракте столкнулись два междугородних автобуса

Два автобуса столкнулись на 275 километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в Новолялинском районе сегодня в 03:45.

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