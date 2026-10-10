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Новости Брянска

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Поезд Минск — Анапа пустят в обход из-за атаки на железнодорожный мост в Выгоничах

Поезд Минск — Анапа пустят в обход из-за атаки на железнодорожный мост в Выгоничах

Пассажирам поезда Минск — Анапа, которые планировали поездку до Брянска и других населённых пунктов Брянской области, организуют автобусное сообщение из-за атаки на железнодорожный мост.

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