В Париже, Страсбурге и Ренне из-за протестов прерваны занятия в ряде школ

В Париже, Страсбурге и Ренне из-за протестов старшеклассников прерваны занятия в нескольких школах. Об этом пишет FranceInfo.
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