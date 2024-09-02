Партия бомбардировщиков Су-34 изготовлена для ВКС России

Новосибирск поставил партию бомбардировщиков для российских войск. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК – входит в Госкорпорацию «Ростех») поставила в войска очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.
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