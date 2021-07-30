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Готов ли Алиев отдать руководство армией Азербайджана Эрдогану?

Готов ли Алиев отдать руководство армией Азербайджана Эрдогану?

Конечно, пока это только общие слова. На пресс-конференции в Гяндже председатель турецкого Великого национального собрания Мустафа Шептон сказал, что Турция и Азербайджан в настоящее время ведут переговоры о создании неких общих вооруженных сил.

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