В ЛНР задержали местного жителя за передачу Украине сведений о ВС РФ

На территории Луганской народной республики (ЛНР) сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) осуществили задержания местного жителя, который подозревается в передаче украинской стороне сведений о Вооруженных силах Российской Федерацией.
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