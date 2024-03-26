МГМУ им. Сеченова: белки, возникающие при температуре, могут остановить деменцию

Специалисты кафедры анатомии и гистологии человека Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России впервые в России предложили использовать белки теплового шока (вырабатываются в организме при повышении температуры) массой 70 килодальтон в борьбе с нейродегенерацией.