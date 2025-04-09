Стало известно, почему Тимофей Прилучный отвернулся от матери

В звездной семье Павла Прилучного и Агаты Муцениеце разгорается нешуточная драма. Их сын Тимофей, похоже, окончательно отдалился от матери, и причиной тому, по словам близких к актеру людей, стала жестокая травля, с которой столкнулся мальчик из-за работы Агаты.