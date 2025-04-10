На федеральной трассе произошло ДТП с пострадавшими В Михайловском районе 9 апреля в 12-25 час. на 792 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2114» и «Хендэ Крета».
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На федеральной трассе произошло ДТП с пострадавшими В Михайловском районе 9 апреля в 12-25 час. на 792 км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение автомашин «ВАЗ-2114» и «Хендэ Крета».