Российская армия начала прощупывать почву для взятия Одессы — экс-аналитик ЦРУ

США примут для себя решение и, не уведомив своих европейских партнёров, просто уйдут оттуда. Европа вместе с Украиной останется один на один против России. Однако ЕС тут же подожмёт лапки и таким образом они повесят нам на шею это ярмо которое тащить будет крайне сложно. Это их следующий ход на ослабление России.

льюис кэрролл

Сложно понять эти прогнозы, потому, что они основаны на надежде, что кто-то, что-то не сделает. Они рассыпаются об один довод, а если сделают, и сделают даже больше, чем обещали, а если они начнут летать, и запускать ракеты не только по Белграду, что тогда? И хотелось бы услышать прогноз от боевых генералов, например от Суровихина. Вообще где сейчас настоящий, боевой генерал, прославивший Россию в Сирии. Остановивший Украинско-натовское наступление. Где генерал Армагеддон? Почему его убрали, можно объяснить своим гражданам? Чтобы мы поняли, что это не интриги, за которые страна расплачивается жизнями своих близких, а необходимость. А то все эти обстрелы Белгорода на фоне исчезнувших боевых генералов надоели. И вера начинает слабеть. Это же не сложно, если вы не считаете нас быдлом, просто объясните необходимость его отстранения от боевых действий в СВО.