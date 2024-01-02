Российская армия в случае необходимости способна взять под контроль Одессу. Об этом в эфире YouTube-канала Dialogue works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
Российская армия начала прощупывать почву для взятия Одессы — экс-аналитик ЦРУ
Комментарии
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Андрей Тихонов
А чё молчит черноморский флот, ждёт когда его в очередной раз весь утопят?
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10 час.
Геннадий Бережнов
США примут для себя решение и, не уведомив своих европейских партнёров, просто уйдут оттуда. Европа вместе с Украиной останется один на один против России. Однако ЕС тут же подожмёт лапки и таким образом они повесят нам на шею это ярмо которое тащить будет крайне сложно. Это их следующий ход на ослабление России.
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6 час.
льюис кэрролл
Сложно понять эти прогнозы, потому, что они основаны на надежде, что кто-то, что-то не сделает. Они рассыпаются об один довод, а если сделают, и сделают даже больше, чем обещали, а если они начнут летать, и запускать ракеты не только по Белграду, что тогда? И хотелось бы услышать прогноз от боевых генералов, например от Суровихина. Вообще где сейчас настоящий, боевой генерал, прославивший Россию в Сирии. Остановивший Украинско-натовское наступление. Где генерал Армагеддон? Почему его убрали, можно объяснить своим гражданам? Чтобы мы поняли, что это не интриги, за которые страна расплачивается жизнями своих близких, а необходимость. А то все эти обстрелы Белгорода на фоне исчезнувших боевых генералов надоели. И вера начинает слабеть. Это же не сложно, если вы не считаете нас быдлом, просто объясните необходимость его отстранения от боевых действий в СВО.
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52 мин.
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