Топ-5 способов побороть тревожность: объясняет эксперт

Специалист рассказывает, как справиться с тревогой и отпустить негативные мысли. 123RF/legion-media.ru Откройте для себя искусство отпускать — важнейший навык для современных людей, стремящихся преодолеть тревогу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии