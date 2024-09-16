Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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  • Лариса Галахова
    Лучше бы вообще отменили этот искусственно внедреный англосаксами экзамен .Верните детям обычные экзамены с развернут...В России будут вн...
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ДНК не забывает: что происходит в организме после отказа от курения?

Мы часто думаем, что если бросить курить, то здоровье восстановится полностью. Однако последние научные исследования показывают, что даже спустя 30 лет после отказа от курения наша ДНК всё ещё хранит память об этом опыте.

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