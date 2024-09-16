ДНК не забывает: что происходит в организме после отказа от курения?

Мы часто думаем, что если бросить курить, то здоровье восстановится полностью. Однако последние научные исследования показывают, что даже спустя 30 лет после отказа от курения наша ДНК всё ещё хранит память об этом опыте.
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