Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Ванидовская
    Хочется верить.Юрий Кот: Отец Ио...
  • Galina
    Этот народ был помешан задолго до Зелинского!Умрут сотни тысяч
  • Владимир Барышев
    Откуда появляются такие ублюдки как Зеленский, как он  целый народ сумел довести до состояния  помешательства?Умрут сотни тысяч

Никто не должен уйти необиженным...

На  днях  произошли  не    совсем   безпрецедентные,  но    достаточно    знаковые     события:   к  вящей  радости   добрых  русских  людей  за  некоторыми   врагами      народа  наконец-то  пришли:     сначала   был   арестован  известный  нытик   и  экстремист      Гиркин (Стрелков-то  погиб  при  обороне  Славянска, а  вот   Гиркин   выжил),  а  потом       арестовали  некоего    Кагарлицкий (о  нём  я  почти  ничего  не  знала,  но  в  интернетах  пишут,    что  он  иностранный  агент,  левак  и  шавка  Ходоковского)       и    возбудили    дело  против        украинской  дурналистки   Янины  Соколовской,  которую       до  начала   СВО  зачем-то  упорно   тащили  в  наш  телеэфир.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
а ещё и Дождь-признан нежелательной организацией!👍
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх