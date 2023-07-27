Никто не должен уйти необиженным...

На днях произошли не совсем безпрецедентные, но достаточно знаковые события: к вящей радости добрых русских людей за некоторыми врагами народа наконец-то пришли: сначала был арестован известный нытик и экстремист Гиркин (Стрелков-то погиб при обороне Славянска, а вот Гиркин выжил), а потом арестовали некоего Кагарлицкий (о нём я почти ничего не знала, но в интернетах пишут, что он иностранный агент, левак и шавка Ходоковского) и возбудили дело против украинской дурналистки Янины Соколовской, которую до начала СВО зачем-то упорно тащили в наш телеэфир.