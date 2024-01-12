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Своими руками

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  • Ингерман Ланская
    не приведи, Господь, так обнищать..Дешевле, чем из д...
  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
  • Елена Стельмах (та же)
    Спасибо мастеру за совет! Редко кто нынче прямо и кратко рассказывает об устранении неполадок. Обычно устраивают тайн...Мастер советской ...

Достаточно одной таблетки! Оживите даже самый слабый цветок подкормкой из аптеки

Достаточно одной таблетки! Оживите даже самый слабый цветок подкормкой из аптеки

Знаете ли вы, что в аптеке можно найти множество средств, которые станут прекрасным удобрением для домашних цветов? Наверняка некоторые из них уже есть в вашей аптечке! Какие-то подкормки увеличивают корневую систему, другие — повышают иммунитет растений, третьи — помогают им зацвести.

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