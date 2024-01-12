Достаточно одной таблетки! Оживите даже самый слабый цветок подкормкой из аптеки

Знаете ли вы, что в аптеке можно найти множество средств, которые станут прекрасным удобрением для домашних цветов? Наверняка некоторые из них уже есть в вашей аптечке! Какие-то подкормки увеличивают корневую систему, другие — повышают иммунитет растений, третьи — помогают им зацвести.