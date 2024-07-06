«Поняла, почему турки женятся не на русских»: туристка рассказала о женщинах в Стамбуле

Они поражают уверенностью в собственной привлекательности Российская путешественница, побывавшая в Стамбуле, поделилась своими наблюдениями о чертах характера турецких женщин, которые, по ее мнению, привлекают местных мужчин.
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