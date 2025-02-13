Минпромторг предложил поправки в закон о стандартизации: если производители продукции используют собственные технические условия (ТУ), они не должны противоречить ГОСТам, узнали «Известия».
Дела вкуса: ГОСТы для пищевиков хотят сделать обязательными
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Вернуть советские ГОСТы и ответственность за их нарушения. Трамп ничего не боится, ему помощники подсказывают что нужно для народа. Та-же эмиграция и у него обнаглела, пидарасы туда же. Всё что дерьмократы перетянули с запада- выбросить. В США даже есть одна частная школа, с обучением по советским методикам. Я сам недавно узнал.
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