Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Одна деталь в джинсах певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов

Одна деталь в джинсах певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов

Одна деталь в наряде американской певицы Ланы Дель Рей привлекла внимание фанатов. Снимок и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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