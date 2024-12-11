Fox узнал о просьбе Трампа назначить свою невестку сенатором от штата Флорида

Избранный президент США Дональд Трамп просит губернатора Флориды Рона Десантиса назначить свою невестку Лару Трамп сенатором штата вместо кандидата на пост государственного секретаря Соединенных Штатов Марка Рубио.
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