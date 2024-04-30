Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Лавров объяснил главе МИД Таджикистана проверки на границе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил таджикскому коллеге Сироджиддину Мухриддину, что тщательные проверки приезжающих в страну иностранцев связаны c терактом в «Крокус Сити холле» и не направлены против конкретной нации или религии.

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Комментарии
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Татьяна Кибишева
Какого х...рена ещё объяснять?! Это НАША граница, как считаем нужным так и пропускаем. Если кого-то что-то не устраивает - разворачивай оглобли и п...или в аул!!!!!!!
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16 час.

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