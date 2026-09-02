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Царьград

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На Дальнем Востоке планируют построить шесть ГЭС

На Дальнем Востоке планируют построить шесть ГЭС

Правительство России определяет инвесторов для строительства шести гидроэлектростанций на Дальнем Востоке общей мощностью 3,77 ГВт.

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