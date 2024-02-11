Америка потеряла статус «бесспорной мировой супердержавы»

Галина Смирнова Было б феерично, если б перед самыми выборами оба кандидата отправились бы на свидание. Один к Коллю, другой к Миттерану.

Nikita Kopitov Пока Америкой правят ,кланы ,владельцев печатного станка ,байдены будут у власти в США,людей тира Кеннеди и Трампа будут стараться не допускать до власти(как там один из Ротшильдов сказал"Дайте мне право,управлять деньгами страны и мне нет дела до тех кто пишет законы" как то так.Не будем забывать и о том что доллар ныне мировая валюта....кто ж добровольно отдаст власть и контроль над миром....