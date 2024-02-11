Вашингтонские сателлиты напуганы туманными перспективами: Трамп или Байден Американские союзники обеспокоены тем, что США становятся все менее надежными, независимо от того, победит Трамп или Байден.
Америка потеряла статус «бесспорной мировой супердержавы»
Комментарии
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Галина Смирнова
Было б феерично, если б перед самыми выборами оба кандидата отправились бы на свидание. Один к Коллю, другой к Миттерану.
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9 час.
Nikita Kopitov
Пока Америкой правят ,кланы ,владельцев печатного станка ,байдены будут у власти в США,людей тира Кеннеди и Трампа будут стараться не допускать до власти(как там один из Ротшильдов сказал"Дайте мне право,управлять деньгами страны и мне нет дела до тех кто пишет законы" как то так.Не будем забывать и о том что доллар ныне мировая валюта....кто ж добровольно отдаст власть и контроль над миром....
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7 час.
Леонид Руси
Как рассматривать... Если по уровню развития культуры, то можно сказать, что Пиндосия никогда не была сверхдержавой... А если мериться по уровню коммуникабельности... её вообще нет! Если смотреть по развитию социума и менталитета... то здесь уверенно можно признать наличие извращённого менталитета низкого социума... А если сравнивать с уровнем аристократического воспитания... такого в Пиндосии уже нет... потому как все вымерли... остались только тупорылые педерасты...
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4 час.
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