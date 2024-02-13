Мошенники обманули первого советника Ельцина

Жертвой телефонных аферистов стал первый советник Ельцина монах Киприан Телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, принявшего сан и ставшего монахом Киприаном.
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