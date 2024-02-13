Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 022 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А, по-моему, СОСКОЧАТ!! Обе!.... Если столько лет им все сходило с рук и ног, то почему сейчас не должно сойти?... Ск...Терпение Путина л...
  • Людмила Абрамова
    ВОТ ЭТО ПРЯМ В ТОЧКУ-почему наше государство не относится как к оккупантам мигрантам, которые сюда приезжают не зная ...Русские в Узбекис...
  • валерия
    Вот почему, оказывается, депутатам некогда решать действительные проблемы, например- с мигрантами. Они решают вопросы...В Думе обратили в...

Мошенники обманули первого советника Ельцина

Мошенники обманули первого советника Ельцина

Жертвой телефонных аферистов стал первый советник Ельцина монах Киприан Телефонные мошенники обманули первого советника президента России Бориса Ельцина и Героя Советского Союза 66-летнего Валерия Буркова, принявшего сан и ставшего монахом Киприаном.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх