"Чёрный вторник". Создание экономической модели "трубы" Общая деградация экономикиВсего за один день на Фондовой бирже ММВБ курс доллара вырос более чем на 27% (с 3081 рубля до 3926 рублей за доллар).
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"Чёрный вторник". Создание экономической модели "трубы" Общая деградация экономикиВсего за один день на Фондовой бирже ММВБ курс доллара вырос более чем на 27% (с 3081 рубля до 3926 рублей за доллар).
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