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Крымское информационное агентство

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Крымские музеи обжалуют в Европейском суде решение о передаче Украине «Скифского золота»

Крымские музеи обжалуют в Европейском суде решение о передаче Украине «Скифского золота»

В связи с неправосудным решением Верховного суда Нидерландов о передаче Украине экспонатов выставки «Крым — золотой остров в Чёрном море» четыре крымских музея подали жалобу в Европейский суд по правам человека против Нидерландов и Украины.

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