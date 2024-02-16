Врач Терушкин перечислил основные причины развития диабет

Существует распространенное мнение о том, что избыточное потребление сахара является основной причиной развития заболеваний, но насколько это действительно так? Диабет может быть разных типов: 1-го и 2-го.
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