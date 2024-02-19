Общественник Саверский: из-за непонятных рецептов случаются фатальные ошибки

Из-за написанных непонятным почерком рецептов врачей иногда случаются фатальные ошибки - фармацевты в аптеках могут перепутать и продать не то лекарство, заявил президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский.
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