Перечислены продукты, которые обостряют аллергию

Агрессивные для желудочно-кишечного тракта факторы необходимо свести к минимуму Агрессивные для желудочно-кишечного тракта продукты необходимо свести к минимуму, чтобы не обострять аллергию, сообщил RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, гендиректор «Здоровья Здоровых» Сергей Чудаков.