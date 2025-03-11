Перечислены продукты, которые обостряют аллергию

Агрессивные для желудочно-кишечного тракта факторы необходимо свести к минимуму Агрессивные для желудочно-кишечного тракта продукты необходимо свести к минимуму, чтобы не обострять аллергию, сообщил RT соруководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, гендиректор «Здоровья Здоровых» Сергей Чудаков.
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