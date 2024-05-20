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Фестиваль «Город танцует в парках» собрал свыше 12 тысяч зрителей

Фестиваль «Город танцует в парках» собрал свыше 12 тысяч зрителей

Второй сезон фестиваля современного танца «Город танцует в парках» начался в Подмосковье. Первые концерты 18 и 19 мая собрали 12,5 тысячи зрителей, о чем сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

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